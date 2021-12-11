Вчера в рамках церемонии награждения The Game Awards 2021 состоялся анонс Warhammer 40,000: Space Marine 2. За разработку проекта отвечает студия Saber Interactive, а издателем выступает Focus Entertainment. В момент анонса нам показали только кинематографический трейлер, но подробностей и даты релиза озвучено не было. А сейчас кое-какие интересные сведения уже «всплыли».
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Представители Saber Interactive в интервью российскому изданию App2Top.ru сообщили, что разработкой Space Marine 2 занимается российский офис компании, расположенный в Санкт-Петербурге. Глава команды — геймдизайнер Дмитрий Григоренко, поработавший также над World War Z. Как стало известно, в Saber он работает более 11 лет.
Про Saber Interactive важно также знать, что это международная компания, её офисы есть в США, России, Беларуси, Швеции, Португалии и Испании.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Даты релиза у проекта нет.