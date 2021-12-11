Компания, между прочим, международная.

Вчера в рамках церемонии награждения The Game Awards 2021 состоялся анонс Warhammer 40,000: Space Marine 2. За разработку проекта отвечает студия Saber Interactive, а издателем выступает Focus Entertainment. В момент анонса нам показали только кинематографический трейлер, но подробностей и даты релиза озвучено не было. А сейчас кое-какие интересные сведения уже «всплыли».

реклама

Представители Saber Interactive в интервью российскому изданию App2Top.ru сообщили, что разработкой Space Marine 2 занимается российский офис компании, расположенный в Санкт-Петербурге. Глава команды — геймдизайнер Дмитрий Григоренко, поработавший также над World War Z. Как стало известно, в Saber он работает более 11 лет.

Про Saber Interactive важно также знать, что это международная компания, её офисы есть в США, России, Беларуси, Швеции, Португалии и Испании.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Даты релиза у проекта нет.