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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Разработкой анонсированного вчера Warhammer 40,000: Space Marine 2 занимается российский офис Saber Interactive
Компания, между прочим, международная.
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Вчера в рамках церемонии награждения The Game Awards 2021 состоялся анонс Warhammer 40,000: Space Marine 2. За разработку проекта отвечает студия Saber Interactive, а издателем выступает Focus Entertainment. В момент анонса нам показали только кинематографический трейлер, но подробностей и даты релиза озвучено не было. А сейчас кое-какие интересные сведения уже «всплыли».

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Представители Saber Interactive в интервью российскому изданию App2Top.ru сообщили, что разработкой Space Marine 2 занимается российский офис компании, расположенный в Санкт-Петербурге. Глава команды — геймдизайнер Дмитрий Григоренко, поработавший также над World War Z. Как стало известно, в Saber он работает более 11 лет.

Про Saber Interactive важно также знать, что это международная компания, её офисы есть в США, России, Беларуси, Швеции, Португалии и Испании.

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Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Даты релиза у проекта нет.

#saber interactive #focus entertainment #warhammer 4000 space marine 2
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