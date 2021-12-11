По крайней мере, это стильно.

Разработчики из студии Spiders совместно с издательством Nacon представили на прошедшей выставке The Game Awards 2021 трейлер SteelRising. Речь идёт о ролевом боевике, над которым трудится команда, ранее выпустившая The Technomancer и GreedFall. Нам показали уже второй трейлер, в котором более детально описывается мир игры и положение главной героини. Действие SteelRising происходит в альтернативной Франции XVIII века.

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Итак, монарх Людовик XVI сошёл с ума и стал одержимым идеей месмеризма (или животного магнетизма). На улицах Парижа происходит что-то немыслимое, за всё в ответе механическая армия короля, пытающаяся подавить восстание против обезумевшего правителя.

Главная героиня, автоматрон Эгида, шедевр инженерного гения Вокансона, состоящего на службе у механического короля. Ей предстоит остановить бойню на улицах Парижа и ликвидировать взбесившихся роботов.

Разработчики SteelRising напоминают, что у игрока будет возможность использовать механическую мощь Эгиды по максимуму и адаптировать её под свой стиль прохождения. В игре нас ждёт участие в безжалостных и напряжённых битвах с инженерными чудесами техники которые «столь же сложны, сколь и неумолимы».

«Погрузитесь в увлекательную альтернативную историю, где вас ждут грозные механические противники и потенциальные союзники с сомнительными мотивами. На пути к успешной революции вы можете рассчитывать только на себя! Прорвитесь сквозь запутанные тайны истории!» — гласит официальное описание к SteelRising.

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Проект от разработчиков из студи Spiders должен поступить в продажу в июне будущего года на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series.