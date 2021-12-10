Через два месяца состоится релиз Dying Light 2, ну а пока что все желающие могут воспользоваться щедростью отмечающей своё 30-летие компании Techland и приобщиться к франшизе, опробовав её первую часть в рамках выходных бесплатного доступа. Акция действует с сегодняшнего дня и вплоть до понедельника, 13 декабря.
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Dying Light повествует о том, как человечество столкнулось с невероятно заразным вирусом, превращающим людей в безмозглых боящихся ультрафиолетового излучения монстров. Вторая часть является полноценным сиквелом, в котором люди так и не смогли побороть заразу и оказались практически полностью ею «выкошены».
Параллельно с бесплатными выходными Dying Light также участвует в распродаже, в рамках которой полную Enhanced-версию игры можно взять всего за 303 рубля вместо номинальных 759 рублей.
Что касается Dying Light 2, то её релиз назначен на 4 февраля на всех актуальных платформах.