Игра выходит 25 февраля.

Ещё один важный показ, состоявшийся в рамках The Game Awards 2021, — это демонстрация кинематографического трейлера Elden Ring. Нам показали в ролике нескольких игровых персонажей и парочку боссов. Есть все основания полагать, что нам показали вступительный ролик из игры.

реклама

По здешнему сюжету, некто похитил руну Смерти, а полубоги были повержены и превратились в нечто страшное. Кольце Элден было разбито, случилась война, а вот что произойдёт дальше — неизвестно.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Релиз Elden Ring запланирован на 25 февраля будущего года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.