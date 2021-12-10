Ещё один важный показ, состоявшийся в рамках The Game Awards 2021, — это демонстрация кинематографического трейлера Elden Ring. Нам показали в ролике нескольких игровых персонажей и парочку боссов. Есть все основания полагать, что нам показали вступительный ролик из игры.
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По здешнему сюжету, некто похитил руну Смерти, а полубоги были повержены и превратились в нечто страшное. Кольце Элден было разбито, случилась война, а вот что произойдёт дальше — неизвестно.
Релиз Elden Ring запланирован на 25 февраля будущего года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.