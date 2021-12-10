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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Сюжетный кинематографический трейлер Elden Ring
Игра выходит 25 февраля.
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Ещё один важный показ, состоявшийся в рамках The Game Awards 2021, — это демонстрация кинематографического трейлера Elden Ring. Нам показали в ролике нескольких игровых персонажей и парочку боссов. Есть все основания полагать, что нам показали вступительный ролик из игры.

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По здешнему сюжету, некто похитил руну Смерти, а полубоги были повержены и превратились в нечто страшное. Кольце Элден было разбито, случилась война, а вот что произойдёт дальше — неизвестно.

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Релиз Elden Ring запланирован на 25 февраля будущего года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.

#from software #elden ring
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Виталий Shokerxxx
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Твоя мамка
08:18
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Zero MA
08:18
Не знаю крали или нет, но у них получилась кайфовая игры, а неопцимизированное гавно ark(хотя они улучшили оптимизацию, но всё равно гавнецо). Сами подумайте, раз от них ушёл туда один из главных разр...
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Zero MA
08:13
XD
Valve удалила китайский проект Myth of Empires из Steam после жалобы на использование в нём исходного кода ARK Survival Evolved
Юра Репченко
08:11
Да медленная работа с DDR5 ещё один разочаровывающий момент в Adler.
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
Vladimir Kamyshnikov
08:11
Давно такого убогого трейлера не видел
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Grotlon
08:08
16 ядер еще долго будут избыточными для обычных пользователей. Пусть лучше работают над качеством ядер, чем над их количеством.
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xenomorph1024
08:07
включи мост в настройках, будет в любом случае работать, хоть и медленнее
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Валерий
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