Как всегда с задержкой.

Ровно два года прошло с момента выхода кооперативного боевика GTFO в раннем доступе Steam. За это время, которое в игровой индустрии сродни бесконечности, проект успел развиться и получить массу нового контента. И вот, наконец, сумел добраться до полноценного релиза версии 1.0. Данное событие разработчики отметили специальным видеороликом.

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Вместе с тем на GTFO распространяется 25-процентная скидка, благодаря которой игру до 16 декабря можно приобрести за 1 011 рублей вместо номинальных 1 349 рублей.