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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Запуск «вампирской» королевской битвы Vampire The Masquerade — Bloodhunt назначен на весну
Это слабо коррелирует с обозначенным ранее «началом года», но и на том спасибо.
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В середине ноября разработчики «вампирской» королевской битвы Vampire The Masquerade — Bloodhunt сообщили, что релиз их проекта состоится только в начале 2022 года. Сегодня же авторы приехали на The Game Awards 2021 и уточнили, что «начало года» в их понимании — это весна. Именно в период с марта по май и следует ждать релиза новинки.

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Задержка релиза связана с желанием разработчиков довести проект до ума: за время тестирования авторы собрали множество полезных отзывов, благодаря которым Vampire The Masquerade — Bloodhunt можно усовершенствовать и сделать привлекательнее. Естественно, отказываться от такой возможности коллектив Sharkmob не собирается.

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#sharkmob #vampire the masquerade bloodhunt
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Alexshanghaie Noper
06:48
кого вообще интересует, что ты там себе на работу брать собрался лол
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
Alexshanghaie Noper
06:48
а зачем брать с ддр5, если пока ddr4 быстрее? ты дурак что ли?
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Inqizitor
06:47
Это синонимы, фактически.
Процессоры Epyc на архитектуре Zen 4 будут поддерживать 12-канальную оперативную память DDR5
Михаил
06:45
Я лично буду брать амд. Мне разные системы на работе не нужны. Зачем мне собирать на интеле? Если у людей денег не много, а завтра они придут и спросят что можно улучшить, без апгрейда никак. Если фан...
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
Михаил
06:44
Пока ничего не вижу. Памяти DDR5 нету, а как пишут что новое 12 поколение не лучше предыдущего. Смешно да?
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
Вова Огонь
06:44
Рейтинг мусорной писанины голодрашки теперь не поднимается выше 1.0 😂
Как спасти сбережения от инфляции в 2021 году с помощью компьютерной техники
Михаил
06:43
Интелу не доступна технология 3D кэшь. Успокойтесь. А увеличение площади кристала сами знаете сказываетеся на тепловыделении, добавление интелом кэша скажется на выделении тепла
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
Вова Огонь
06:42
Бездарь, 12-канальной оперативной памяти быть не может. Речь идёт о 12-канальном контроллере памяти.
Процессоры Epyc на архитектуре Zen 4 будут поддерживать 12-канальную оперативную память DDR5
x.7
06:40
Сразу видно, что тебе одноклассницы не дают. Иди подрочи, может полегчает
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
Эдгар Кот
06:36
В биткоине фиг поменяешь?) По твоему у битка хардфорков не было никаких? Стоит тебе историю монеты полистать тогда)
Сегодня в сети Ethereum состоится хардфорк Arrow Glacier – Бомба сложности перенесена на 06.2022
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