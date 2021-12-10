Это слабо коррелирует с обозначенным ранее «началом года», но и на том спасибо.

В середине ноября разработчики «вампирской» королевской битвы Vampire The Masquerade — Bloodhunt сообщили, что релиз их проекта состоится только в начале 2022 года. Сегодня же авторы приехали на The Game Awards 2021 и уточнили, что «начало года» в их понимании — это весна. Именно в период с марта по май и следует ждать релиза новинки.

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Задержка релиза связана с желанием разработчиков довести проект до ума: за время тестирования авторы собрали множество полезных отзывов, благодаря которым Vampire The Masquerade — Bloodhunt можно усовершенствовать и сделать привлекательнее. Естественно, отказываться от такой возможности коллектив Sharkmob не собирается.