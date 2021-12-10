Куда пропали наши любимые пухлые щёчки?

В рамках церемонии награждения The Game Awards 2021 был представлен новый геймплейный трейлер Horizon Forbidden West. Главная героиня Элой (возмужавшая, повзрослевшая) бегает, ныряет в воду, даёт бой огромным существам, ловко орудует копьями и демонстрирует нестыдные акробатические приёмы. У девушки боевая раскраска на лице, поэтому, как вы понимаете, всё действительно серьёзно.

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Иногда происходящее на экране действо замедлялось, а в другие моменты Элой парировала удары противников с помощью щита. Последний мог превращаться в планёра для быстрых, скажем так, «гонок по вертикали».

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Horizon Forbidden West должна поступить в продажу 18 февраля — причём, как на PlayStation 4, так и на PlayStation 5.