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Monster Hunter Rise стала вполне успешной новой частью франшизы, поэтому естественно, что разработчики из Capcom стремятся поддерживать её дополнительным контентом. В рамках The Game Awards 2021, например, нашему вниманию представили дополнение Sunbreak, которое отправит игроков в новый дивный мир под названием Эльгадо.
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