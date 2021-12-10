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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Дебютная демонстрация геймплея фантастического вестерна Evil West от создателей Shadow Warrior
От анонса до дебютного геймплея — за один год.
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The Game Awards 2021 в самом разгаре: ожидаемые анонсы соседствуют с внезапными, и к числу вторых можно спокойно отнести дебютный показ игрового процесса фантастического вестерна Evil West от разработчиков из Flying Wild Hog.

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Проект был анонсирован на прошлогодней The Game Awards и представляет собой вестерн с элементами фэнтези: нам в роли охотника на вампиров Джесси Рентье выпадает непростая работа по уничтожению самой разной нечисти, досаждающей жителям альтернативного Дикого Запада.

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Согласно заверениям разработчиков, Evil West порадует продуманное боевой системой, в которой нашлось место как огнестрельному оружию, так и различным полуфантастическим изобретениям. Релиз — в следующем году

#evil west #flying wild hod
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Alexshanghaie Noper
05:20
нормальных это каких? не фанаты же орали 1700 топ за свои деньги и 8 ядер. 2700 орали так же, но уже меньше. 3700 орали так же, но еще меньше. 5800х опа амда смогла, но почему так дорАга? ах да хороше...
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
Alexshanghaie Noper
05:18
чувак, возьми уже 12й i3 и хорош страдать фигней. в однопотоке i3 рвет все амд вместе взятые. и никаких мелких ядер. все как доктор прописал.
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Alexshanghaie Noper
05:17
да амд как обычно стыквились, не прошло и года. а сколько было соплей.
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
Alexshanghaie Noper
05:13
да причем здесь сборки? если он в одну кучу свалил и сборки от васяна и божественную LTSC? сравнив ее с говном на вроде домашней.
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Alexshanghaie Noper
05:09
кто пустил за комп это чучело ? санитары опять в дурке пережрали самогона( держи кол. нубяра.
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omoikane
05:07
не ты случаем тот идиот который придумал в свое время рекламу эльдорадо "4 ядра 4 гига". Может тебе сразу 64 ядер мелких засунуть чтоб цифра больше была? :D Хоть 32 мелких срать всем, если у зен 4 буд...
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Inqizitor
04:59
Понятно что придется брать 12900к, но он сильно дороже, чем 12700к, на треть, плюс E-ядра не нужны. А недостаток Е-ядер - то, что не только мелкие фоновые приложения на них кидаются, а любые к сожален...
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Олег Кузьмин
04:59
это видеокарта дорогая и пригодна только для майнинга
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Gwent Daily
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