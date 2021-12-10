The Game Awards 2021 в самом разгаре: ожидаемые анонсы соседствуют с внезапными, и к числу вторых можно спокойно отнести дебютный показ игрового процесса фантастического вестерна Evil West от разработчиков из Flying Wild Hog.
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Проект был анонсирован на прошлогодней The Game Awards и представляет собой вестерн с элементами фэнтези: нам в роли охотника на вампиров Джесси Рентье выпадает непростая работа по уничтожению самой разной нечисти, досаждающей жителям альтернативного Дикого Запада.
Согласно заверениям разработчиков, Evil West порадует продуманное боевой системой, в которой нашлось место как огнестрельному оружию, так и различным полуфантастическим изобретениям. Релиз — в следующем году