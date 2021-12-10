Из которого, впрочем, ничего толком неясно.

Несколько дней назад Gearbox пообещала, что вместе с партнёрами из студии Blackbird Interactive привезёт космическую стратегию Homeworld на The Game Awards 2021. Обещали — принимайте: премьерный геймплейный трейлер проекта.

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Homeworld 3 была анонсирована в конце лета 2019 года. Несмотря на столь внушительный срок, информации о проекте до сих пор кот наплакал: известно, что события новинки разворачиваются спустя определённое время после событий второй части серии, и что в мире игры началась новая эпоха космических путешествий.

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Релиз ещё нескоро — раньше четвёртого квартала следующего года ждать Homeworld 3 на прилавках не стоит.