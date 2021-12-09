Значит, проходим мимо.

За одиннадцать месяцев до релиза у Starfield от создателей The Elder Scrolls и современных частей Fallout появилась официальная Steam-страничка. Какой-либо важной информации из неё почерпнуть не удалось — даже минимального описания игрового процесса пока нет —, однако кое-что выудить всё же можно.

реклама

Так, например, в разделе поддерживаемых языков указано, что озвучка будет выполнена только на английском, французском, немецком, испанском и японском языках. Русская локализация осуществлена лишь посредством субтитров и перевода интерфейса. Не то, чего ожидаешь от игры AAA-уровня, однако ещё теплится надежда на то, что сведения предварительные, и полную русскую локализацию в Starfield всё же реализуют.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Благо, ждать ещё почти год — релиз назначен на 11 ноября 2022-го, и далеко не факт, что его не перенесут вообще на 2023-й.