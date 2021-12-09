За одиннадцать месяцев до релиза у Starfield от создателей The Elder Scrolls и современных частей Fallout появилась официальная Steam-страничка. Какой-либо важной информации из неё почерпнуть не удалось — даже минимального описания игрового процесса пока нет —, однако кое-что выудить всё же можно.
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Так, например, в разделе поддерживаемых языков указано, что озвучка будет выполнена только на английском, французском, немецком, испанском и японском языках. Русская локализация осуществлена лишь посредством субтитров и перевода интерфейса. Не то, чего ожидаешь от игры AAA-уровня, однако ещё теплится надежда на то, что сведения предварительные, и полную русскую локализацию в Starfield всё же реализуют.
Благо, ждать ещё почти год — релиз назначен на 11 ноября 2022-го, и далеко не факт, что его не перенесут вообще на 2023-й.