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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Epic Games Store стартовала раздача Godfall Challenger Edition и Prison Architect, а также началась распродажа к The Game Awards 2021
Следующая подарочная игра — загадка. У которой уже есть разгадка.
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Как и было обещано, сегодня в Epic Games Store началась очередная бесплатная раздача игр. С сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга все желающие смогут забрать слэшер Godfall Challenger Edition (без кампании) и симулятор управляющего тюрьмой Prison Architect.

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В следующий четверг бесплатная раздача также пройдёт, однако участвующая в ней игра заявлена как «секретная». Скорее всего, нас ждёт повторная предновогодняя/предрождественская акция, в ходе которой в Epic Games Store до нового года раздадут четырнадцать игр по одной в день. Первое неофициальное подтверждение этой теории уже появилось сегодня от того же источника, который в прошлом году «предсказал» аналогичное событие.

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Вместе с тем Epic Games запустила специальную приуроченную к скорому началу церемонии The Game Awards 2021 распродажу. В ближайшие несколько дней с большими скидками можно приобрести такие достойнейшие проекты, как Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V, The Witcher 3 Wild Hunt, Assassin’s Creed Valhalla и многие другие.

#epic games #epic games store
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SATelit
20:01
Губами растоптал, взял в другую руку и причмокивая втягивая в себя кожаный ремень AMD ещё раз растоптал)))
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
omoikane
20:00
ты обосрался :D Уже дважды, ты тупо придрался к словам, хотя есть устоявшееся выражение "электричсетво кончилось". Еще бы к Савелию Крамарову бы придрался. Ты еще более туп чем я думал ;D
Сегодня в сети Ethereum состоится хардфорк Arrow Glacier – Бомба сложности перенесена на 06.2022
Dobpelkopf
20:00
зистакс перелогинься
О кастомных сборках Windows или худшее, что может произойти с вашим компьютером
Обычный Юзер
19:59
Интересно, от чего бомбануло так. Попробовал сборку и был разочарован или кому-то после такой восстанавливал комп? :-)
О кастомных сборках Windows или худшее, что может произойти с вашим компьютером
Don-Pedro
19:59
Что это было?
О кастомных сборках Windows или худшее, что может произойти с вашим компьютером
OldRampant
19:59
Неопытный пользователь, написал про неопытных пользователях)
О кастомных сборках Windows или худшее, что может произойти с вашим компьютером
Jurten Krieg
19:58
Через 7 дней пресейл pStake на Коинлисте, полно времени чтобы пройти KYC ньюкомерам.
Тысячи иксов на IDO, IGO и LaunchPad-ах в криптовалютах. Рассказываю про свой опыт
SATelit
19:58
ХШ - вещает - скоро тебя забанят, топай нового бота создавай))))
Генпрокуратура РФ разработала нормы для ареста и конфискации криптовалют
Mike_Loki
19:57
Прикольно. Очень дорого, конечно, но прикольно. Возможность налепить на холодильник тоже нормально. :-) Все, которые рассказывают, что эти процы только на брелки и годятся, и что там им самое место -...
Бракованные российские процессоры "Эльбрус" продают как сувениры по 2500 рублей
KpoXA_IFK
19:56
Афтар бэбил :(
О кастомных сборках Windows или худшее, что может произойти с вашим компьютером
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