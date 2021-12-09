Как и было обещано, сегодня в Epic Games Store началась очередная бесплатная раздача игр. С сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга все желающие смогут забрать слэшер Godfall Challenger Edition (без кампании) и симулятор управляющего тюрьмой Prison Architect.
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В следующий четверг бесплатная раздача также пройдёт, однако участвующая в ней игра заявлена как «секретная». Скорее всего, нас ждёт повторная предновогодняя/предрождественская акция, в ходе которой в Epic Games Store до нового года раздадут четырнадцать игр по одной в день. Первое неофициальное подтверждение этой теории уже появилось сегодня от того же источника, который в прошлом году «предсказал» аналогичное событие.
Вместе с тем Epic Games запустила специальную приуроченную к скорому началу церемонии The Game Awards 2021 распродажу. В ближайшие несколько дней с большими скидками можно приобрести такие достойнейшие проекты, как Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V, The Witcher 3 Wild Hunt, Assassin’s Creed Valhalla и многие другие.