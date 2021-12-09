Формально The Game Awards 2021, финалом которой станет оглашение победителей в различных игровых номинациях, пройдёт только через несколько часов, однако народное голосование в специальной номинации «Голос игроков» уже завершилось, и организаторы церемонии решили не скрывать волю игрового сообщества от публики. Итак, победителем народного голосования на The Game Awards 2021 стала Halo Infinite.
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Результат поистине неожиданный, особенно, если вспомнить, что бороться за звание лучшей Halo Infinite пришлось с такими проектами, как Forza Horizon 5 и Resident Evil Village. На звание героя зрительских симпатий также претендовали It Takes Two и Metroid Dread, но их охват аудитории столь незначителен, что, будем откровенны, в их победу верить не имело никакого смысла.
Кстати, именно охват аудитории является главной причиной, по которой в основных номинациях The Game Awards 2021 основное решение (90 % баллов) принимает профессиональное жюри из самых разных стран. Организаторы TGA считают, что подобная практика позволит выбирать действительно достойные проекты, а не только те, у которых имеется достаточно большая пользовательская база.
The Game Awards 2021 начнётся через несколько часов — в 04:00 по московскому времени. Предварительное шоу стартует тридцатью минутами раньше. В общей сложности церемония продлится несколько часов, в ходе которых нас ждёт огромное количество анонсов и показов уже ранее представленных игр. Похоже, в этот раз будет действительно «жарко».