В рамках празднования юбилея Ubisoft.

В этом году Ubisoft отмечает своё 35-летие, и праздничные мероприятия были растянуты на многие месяцы — с раздачей подарков, периодами бесплатного доступа в играх и прочими приятными бонусами. Сегодня компания объявила о том, что на следующей неделе — с 16 по 19 декабря — все желающие смогут бесплатно опробовать Assassin’s Creed Odyssey. Напомним, что «Одиссея» — это вторая из современных частей серии Assassin’s Creed, в которых ролевой элемент стал превалировать над экшеном.

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Как и во всех подобных акциях, весь игровой прогресс, достигнутый во время бесплатных выходных, будет сохранён на учётной записи, так что в случае дальнейшей покупки полной версии игры начинать прохождение с начала вам не придётся.

Missing that Greek sun? ☀ Jump into the sandals of the legendary misthios Kassandra or Alexios during the Assassin's Creed Odyssey Free Weekend from December 16-19! #AssassinsCreed pic.twitter.com/WLBYpyvICo — Assassin's Creed (@assassinscreed) December 7, 2021

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Релиз Assassin’s Creed Odyssey состоялся осенью 2018 года. Проект был достаточно тепло принят публикой.