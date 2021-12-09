Ещё суток не прошло с момента полноценного (имеется в виду, вместе с сюжетной кампанией) релиза Halo Infinite, как для неё уже обнаружен свежий инфоповод, не связанный со статистическими показателями, обещаниями, продажами и прочим «дженериком». Внимательные пользователи Сети обнаружили, что Microsoft подала заявку на регистрацию торговой марки Halo: The Endless.
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Никакой информации из регистрационных данных выудить не удалось, однако сюжетная линия Halo Infinite намекает на то, что потенциальный проект с подзаголовком The Endless — это дополнение-сиквел. Если вы уже прошли кампанию Halo Infinite, то наверняка сможете смоделировать возможное развитие событий в аддоне.
Бытует мнение, что Microsoft вместе с 343 Industries выступят через несколько часов на The Game Awards 2021, где и анонсируют Halo The Endless, чем бы оно ни являлось. С другой стороны, слишком рано для презентаций дополнений для вышедшей меньше суток назад игры.