Но до анонса пока далековато.

Ещё суток не прошло с момента полноценного (имеется в виду, вместе с сюжетной кампанией) релиза Halo Infinite, как для неё уже обнаружен свежий инфоповод, не связанный со статистическими показателями, обещаниями, продажами и прочим «дженериком». Внимательные пользователи Сети обнаружили, что Microsoft подала заявку на регистрацию торговой марки Halo: The Endless.

реклама

Никакой информации из регистрационных данных выудить не удалось, однако сюжетная линия Halo Infinite намекает на то, что потенциальный проект с подзаголовком The Endless — это дополнение-сиквел. Если вы уже прошли кампанию Halo Infinite, то наверняка сможете смоделировать возможное развитие событий в аддоне.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Бытует мнение, что Microsoft вместе с 343 Industries выступят через несколько часов на The Game Awards 2021, где и анонсируют Halo The Endless, чем бы оно ни являлось. С другой стороны, слишком рано для презентаций дополнений для вышедшей меньше суток назад игры.