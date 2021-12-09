Она работает на основе нейросетевой технологии от VK.

Сервис «VK Видео» представил NeuroHD — собственную технологию, которая в два раза повышает разрешение видео, умеет восстанавливать детали и убирает шумы на изображении. С помощью данной технологии пользователи также могут в режиме реального времени убирать появившиеся после сжатия шумы и дефекты на видео, загруженных в социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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Разработчики NeuroHD заверяют, что технология позволяет смотреть в высоком разрешении и любительский контент, и профессиональные ролики, которые были созданы и загружены на платформу до массового распространения HD-камер.

В основе NeuroHD — продвинутая нейросеть из семейства генеративно-состязательных сетей (GAN). Принцип работы таких нейросетей заключается в том, что при их обучении используются две модели. Одна из них генерирует увеличенные изображения, а другая — проверяет сгенерированные изображения, чтобы они не отличались от настоящих. При разработке собственной нейросетевой технологии команда «VK Видео» сделала акцент именно на устранении артефактов сжатия.

Александр Тоболь, CTO «ВКонтакте», «VK Видео» и «VK Звонков»:

«Мы заметили рост популярности фильтра „Высокое качество“ в поиске видео. Чтобы удовлетворить запрос пользователей VK Видео, мы разработали ML-технологию улучшения качества видео NeuroHD. Она обеспечивает преобразование видеороликов на real-time скорости и обладает высокой производительностью для эффективного использования вычислительных мощностей платформы и клиентских устройств.

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В NeuroHD нам удалось найти уникальное сочетание настроек модели, данных для обучения и инфраструктурных решений. В итоге 40 миллионов пользователей VK Видео теперь смогут смотреть видео в повышенном разрешении, даже если изначально оно таковым не являлось. Мы рассчитываем, что эта возможность станет одним из драйверов вовлечённости зрительской и авторской аудитории».