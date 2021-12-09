Правильное решение, впрочем.

Помните Dota Underlords? Ничего страшного — про неё забыли уже все, включая саму Valve. Если же вам интересно, то Dota Underlords представляет собой проект в ставшем на одно недолгое время популярным жанре «автобатлера». Летом позапрошлого года игра вышла в раннем доступе, но уже через несколько месяцев оказалась почти полностью забытой. На сегодняшний день её одновременный «онлайн» болтается в районе пары—тройки тысяч, а обновлений игра не получала уже почти целый год.

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Сегодня, впрочем, игроки заметили, что Dota Underlords обновилась. Никакими подробностями патча Valve не поделилась, поэтому геймеры воспользовались функциональностью портала SteamDB и выяснили, что ничего свежего в обновлении, в общем-то, и нет. Единственное, что смогли разглядеть игроки, это продление первого игрового сезона Dota Underlords на десять лет — до декабря 2031-го.

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Будет ли данный проект хоть кому-нибудь нужен в столь отдалённой перспективе, естественно, неясно, однако подобные «обновления» вполне можно трактовать как отказ от дальнейшей поддержки проекта и бессмысленной траты на него средств, сил и времени.