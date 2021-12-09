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9 декабря в продажу поступил новый номер издания PC Gamer, центральной темой которого стал ожидаемый экшен S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Журналистам издания удалось выведать у разработчиков много новой информации и сопроводить полученный материал свежими скриншотами. Самым интересным мы сейчас поделимся с Вами.

Итак, площадь открытого мира игры — 64 квадратных километра. Те самые 100 часов займут несколько прохождений, а не одно. Разработчики заверяют, что сюжет здесь максимально нелинейный, а над созданием заданий для игрока трудится 30 нарративных дизайнеров.

Для второго «Сталкера» параллельно разрабатывается многопользовательский режим, который выйдет уже после релиза основной игры в виде бесплатного обновления. А вот кооператив точно не предусмотрен.

В момент официального анонса движка Unreal Engine 5 представители Epic Games говорили о технологиях Nanite (геометрия с максимальной детализацией) и Lumen (продвинутая система глобального освещения). Так вот, в S.T.A.L.K.E.R. 2 обе технологии будут представлены.

Зона как глобальной игровой мир очень сильно изменилась. Где-то она зацвела, где-то пришла в полное запустение.

Особое внимание в сиквеле уделено проработке знакомых геймплейных механик из оригинала. Например, сон и питания действительно могут повлиять на героя, а улучшение оружия станет более детальным.

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В игру вернутся старые мутанты (бюрер и кровосос, например), но и новые тоже появятся. Журналистам PC Gamer разработчики показали оленя-мутанта, обладающего пси-способностями. Олень умеет призывать к себе на помощь средних по величине мутантов и создавать клонов-фантомов. Для победы над оленем-мутантом игроку придётся отслеживать перемещение клонов и пытаться найти среди них настоящего.