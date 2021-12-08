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Новости Software Михаил Андреев
Состоялся полноценный релиз Halo Infinite
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Halo Infinite распахнула свои двери для всех желающих поучаствовать в сетевых баталиях ещё три недели назад, однако реальность такова, что многие игроки ценят серию Halo именно за её сюжетный компонент. Что ж, с сегодняшнего дня принять на себя роль Мастера Чифа и решить проблемы галактического масштаба может любой желающий: полноценный релиз Halo Infinite состоялся.

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В Halo Infinite, если верить разработчикам, представлена самая крупная и «насыщенная» сюжетная кампания за всю историю серии. По сюжету новинки, Мастеру Чифу предстоит узнать, что произошло с Кортаной и попутно расправиться с Изгнанниками.

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Кампания Halo Infinite доступна для покупки в Steam по цене в 2 999 рублей. Много это или нормально для одиночного режима — каждый решает сам. Между тем сетевой режим остаётся условно-бесплатным, а весь достигнутый за предыдущие три недели прогресс сохранён на учётной записи.

#343 industries #halo infinite
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