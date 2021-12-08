Как известно, во франшизе Far Cry помимо основных игр также присутствуют ответвления, и лучшим (справедливости ради, единственным хорошим) из них признан ретрофутуристический проект Far Cry 3 Blood Dragon. Похоже, что Ubisoft знает о народной любви к Blood Dragon, поэтому решила выпустить его обновлённую версию; по крайней мере, страничка ремастера данного проекта была обнаружена сегодня в японском PlayStation Store.
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Согласно информации на страничке, релиз ремастера запланирован на 15 декабря, ну а анонс, по всей видимости, прозвучит в рамках The Game Awards 2021 уже в ночь с четверга на пятницу.
Комментариев от Ubisoft касательно утечки пока не поступало.