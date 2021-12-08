Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Assassin’s Creed Valhalla со свежим обновлением «похудеет» на 13—44 Гбайт в зависимости от платформы
Меньше всего — на PS5, больше всего — на Xbox Series.
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Современные видеоигры занимают совершенно нецензурное количество пространства на накопителях, и в случае с SSD, соотношение ёмкости к стоимости у которых пока ещё далеко от адекватного, это зачастую становится большой проблемой. Которую, впрочем, можно решить, если как следует постараться.

реклама

Вот Ubisoft и постаралась, и в рамках «реструктуризации данных», включённой в состав обновления 1.4.1, значительно уменьшит объём, который на накопителях занимает Assassin’s Creed Valhalla. Сегодня разработчики сообщили, что игра «похудеет» примерно на 13—44 гигабайт в зависимости от конкретной платформы.

На PC, например, «экономия» места составит 34 Гбайта, на PlayStation 4 — 30 Гбайт, на PlayStation 5 — 13 Гбайт, на Xbox One —30 Гбайт, ну и на Xbox Series — 44 Гбайта.

Впрочем, реструктуризация данных подразумевает, что Assassin’s Creed Valhalla после выхода обновления 1.4.1 придётся загрузить заново. А это от 63 до 77 Гбайт в зависимости от платформы.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Выпуск обновления запланирован на следующую неделю. Точную дату объявят ближе к её достижению.

#ubisoft #assassins creed valhalla
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Инсайдер: Assassin’s Creed Valhalla весной получит гигантское дополнение, которое придётся по нраву фанатам God of War
Авторитетный инсайдер: новая Splinter Cell находится в разработке и будет похожа на более скрытную Assassin’s Creed
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока
100
Первые шаги после чистой установки Windows 10 и Windows 11 в 2021 году
40
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
22
Собираем красивый стильный молодежный компьютер, за который не стыдно
53
Обзор и тестирование смартфона Honor 50
16
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
74
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 1
21
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4
19
О фейковых трансляциях на Youtube для выманивания криптовалюты
16
Легендарные игры, в которые играли и играют сотни миллионов людей: Косынка, Солитер, Паук
6

Сейчас обсуждают

Jurten Krieg
20:59
Все запрещатели рано или поздно сами останутся за бортом как прогресса, так и самой жизни.
Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
Bryant333
20:59
С потолка, что давно стало нормой.
God of War (2018): подробные системные требования и трейлер с особенностями PC-версии
Jurten Krieg
20:59
Да, сам холдер 11кк SHIB, рано или поздно стрельнёт, тем более с лета и так уже x6 стабильно.
Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
Jurten Krieg
20:58
Паразит это государство, не дающее гражданину заниматься тем что он хочет. Человек купил оборудование, уплатил налоги и платит за ЭЭ, остальное на должно eбaть государство никоим образом. Я не рубли ...
Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
Jurten Krieg
20:56
Это метафора, дoлбoeб.
Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
Jurten Krieg
20:55
Так докажи что я прибыль извлекаю. Криптоактив не является денежной единицей, а фиат я вывожу в другой стране. Так что cocи xyй, госчмоня.
Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
MadMax-m16
20:55
Американцы сбивали крылатую ракету, макет самолета и несколько лет назад читал про рабочий прототип системы, сбивающей минометные снаряды на подлете. То, что полвека назад казалось непреодолимым препя...
О микроволновом, лазерном, плазменном оружии и тепловых лучах - как фантастика приходит в нашу жизнь
Соколов Юрий
20:53
у меня у карт вообще по 3 гига, так что велком, главное, чтобы за рекомендованную
Radeon RX 6500 XT получит всего 4 Гб GDDR6 и 64-битную шину, что сделает её непопулярной у майнеров
ev_rus
20:52
Если Сталкер выйдет в след году (если), млин, 22 год, столько лет возни, анрил5 движок, игра должна быть супер уровня! А в реальности... я жду конечно, но после тех же последних эксклюзивов на ПК от С...
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поведали немного информации о разрушаемости в игре
Bisaimon
20:51
Украина должна Китаю 4.5 млд. Как будете отдавать? Украинцев будете продавать на рынке?)))
The Information: Тим Кук тайно заключил с Китаем сделку на 275 миллиардов долларов в 2016 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем