Меньше всего — на PS5, больше всего — на Xbox Series.

Современные видеоигры занимают совершенно нецензурное количество пространства на накопителях, и в случае с SSD, соотношение ёмкости к стоимости у которых пока ещё далеко от адекватного, это зачастую становится большой проблемой. Которую, впрочем, можно решить, если как следует постараться.

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Вот Ubisoft и постаралась, и в рамках «реструктуризации данных», включённой в состав обновления 1.4.1, значительно уменьшит объём, который на накопителях занимает Assassin’s Creed Valhalla. Сегодня разработчики сообщили, что игра «похудеет» примерно на 13—44 гигабайт в зависимости от конкретной платформы.

Title Update 1.4.1 launches next week.



As part of a data restructuring, players will have to reinstall the game files, resulting in overall smaller file size, faster loading screen times & improved performance.



📁39-77GB (depending on platform) pic.twitter.com/aI6X2EvTcr — Assassin's Creed (@assassinscreed) December 8, 2021

На PC, например, «экономия» места составит 34 Гбайта, на PlayStation 4 — 30 Гбайт, на PlayStation 5 — 13 Гбайт, на Xbox One —30 Гбайт, ну и на Xbox Series — 44 Гбайта.

Впрочем, реструктуризация данных подразумевает, что Assassin’s Creed Valhalla после выхода обновления 1.4.1 придётся загрузить заново. А это от 63 до 77 Гбайт в зависимости от платформы.

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Выпуск обновления запланирован на следующую неделю. Точную дату объявят ближе к её достижению.