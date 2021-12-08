GeForce GTX 1070 вполне хватит для приемлемого уровня игры.

До запуска PC-версии God of War (2018) остался месяц с небольшим, поэтому вполне закономерно и правильно, что сегодня разработчики собрались с силами и опубликовали подробные системные требования проекта, попутно снабдив их и сопутствующим видеороликом с особенностями компьютерной версии игры.

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Если забегать немного вперёд, то отметим, что разработчики рекомендуют иметь хотя бы видеокарту уровня GeForce GTX 1060/Radeon RX 570. В этом случае вы можете рассчитывать на возможность играть при разрешении 1080p с частотой кадров в 30 fps. Да, мизер, да, вдвое ниже минимально комфортного фреймрейта. Чтобы добиться минимально комфмортного — 60 fps — рекомендуется обладать графическим ускорителем уровня не ниже GeForce GTX 1070/Radeon RX 5600 XT.

PC-версия God of War полностью поддерживает технологии NVIDIA DLSS и Reflex, позволяет перенастраивать команды клавиш, обладает огромным перечнем графических параметров. Поддержка разрешения 4K и полностью разблокированной частоты кадров — на месте.

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Релиз — 14 января.