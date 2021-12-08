Что там по GTA 6? А, действительно, зачем.

Grand Theft Auto Online продолжает пользоваться колоссальной популярностью, а Rockstar продолжает снабжать проект дополнительным контентом, недвусмысленно намекая нам на то, что GTA 6, в принципе, подождёт ещё хоть 10 лет. Свежее сюжетное обновление для GTA Online нарекли «Контракт», а его события разворачиваются спустя значительный промежуток времени после событий Grand Theft Auto V.

реклама

По сюжету «Контракта», хорошо известный нам по сюжету «пятёрки» Франклин Клинтон основал агентство «Ф. Клинтон и партнёры», занимающееся решением проблем богатых жителей Вайнвуда, и мы вполне можем попытаться стать его новыми партнёрами и помочь ему в развитии своего бизнеса.

Одним из новых высокопоставленных клиентов Франклина становится рэпер Доктор Дре, потерявший перед поездкой на Кайо-Перико свой телефон, на котором были сохранены ещё не выпущенные музыкальные композиции исполнителя. Нам надо решить проблему, и в процессе побывать как в захолустных трущобах Лос-Сантоса, так и в его элитных районах с богатейшими жителями. Город контрастов, как-никак.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Запуск обновления запланирован на 15 декабря.