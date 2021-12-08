Grand Theft Auto Online продолжает пользоваться колоссальной популярностью, а Rockstar продолжает снабжать проект дополнительным контентом, недвусмысленно намекая нам на то, что GTA 6, в принципе, подождёт ещё хоть 10 лет. Свежее сюжетное обновление для GTA Online нарекли «Контракт», а его события разворачиваются спустя значительный промежуток времени после событий Grand Theft Auto V.
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По сюжету «Контракта», хорошо известный нам по сюжету «пятёрки» Франклин Клинтон основал агентство «Ф. Клинтон и партнёры», занимающееся решением проблем богатых жителей Вайнвуда, и мы вполне можем попытаться стать его новыми партнёрами и помочь ему в развитии своего бизнеса.
Одним из новых высокопоставленных клиентов Франклина становится рэпер Доктор Дре, потерявший перед поездкой на Кайо-Перико свой телефон, на котором были сохранены ещё не выпущенные музыкальные композиции исполнителя. Нам надо решить проблему, и в процессе побывать как в захолустных трущобах Лос-Сантоса, так и в его элитных районах с богатейшими жителями. Город контрастов, как-никак.
Запуск обновления запланирован на 15 декабря.