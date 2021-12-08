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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
TikTok вошёл в тройку самых популярных соцсетей в России
И обошёл «Одноклассники», между прочим.
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Аналитики «МегаФона» провели собственное исследование и смогли выяснить, что TikTok вошёл в тройку самых популярных социальных сетей в России. Сервису удалось обогнать «Одноклассники», и разделить пьедестал почёта с Instagram (первое место) и «ВКонтакте» (второе место).

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Выводы по популярности были сделаны на основании анализа интернет-трафика пользователей соцсетей в 2021 году.

За год общий объём мобильного интернет‑трафика в соцсетях удвоился. На Instagram приходится 35,5% потребляемого трафика, у «ВКонтакте» есть 28%, а у TikTok — 24%. Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok, ведь в текущего году мобильный интернет‑трафик на платформе увеличился более чем в два раза.

По подсчётам специалистов «МегаФона», в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мбайт интернет‑трафика в сутки, для «ВКонтакте» этот показатель составляет 107 Мбайт, для TikTok 225 Мбайт.

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Несмотря на возгласы скептиков, самой активной аудиторией располагает «ВКонтакте», ведь ежедневно сервис посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok — 35%.

#tiktok #мегафон
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