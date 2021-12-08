Много их.

Вчера, 7 декабря, состоялся релиз обновления Perilous Constraint для популярного «выживастика» The Long Dark. После установки соответствующего апдейта в игре появилось много нового контента для режима выживания.

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Так, в The Long Dark появился новый регион Blackrock, который ведёт к Отрадной долине через переходную локацию и к Волчьей горе через систему пещер. Также в игре появился пуленепробиваемый жилет от атак диких животных, обновлённый саундтрек и прочие мелочи.

Почти сразу после выпуска обновления разработчики The Long Dark поделились своими планами по поддержке проекта на 2022 год.

Hinterland собирается создать отдельную команду, которая будет заниматься поддержкой модификаций и тому подобного контента от фанатского сообщества. На официальном форуме игры уже появился раздел, посвящённый творениям фанатов.

В будущем The Long Dark будет разделена на два клиента: один целиком и полностью посвятят сюжетной кампании, второй предоставит доступ к режиму выживания.

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Также разработчики собираются выпустить нативные версии проекта для консолей PlayStation 5 и Xbox Series.