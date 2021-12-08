Пробуксовывания через грязь со снегом и льдом, вернее.

Симулятор бездорожья SnowRunner пользуется большой популярностью, поэтому естественно, что разработчики из Saber Interactive удовлетворяют спрос всё новым и новым игровым контентом. Несколько часов назад, например, для проекта вышло свежее дополнение-«сезон» под названием Haul & Hustle.

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В дополнении игроков ждут две новых зимних карты, сеттингом для которых стал штат Мэн, США. По сюжету, нам необходимо помочь со строительством базы лесников.

Вместе с новыми локациями и сюжетным контентом игроков также ждут два новых грузовика — Tayga 6455B и лесовоз Aramatsu Forwarder.

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Цена вопроса вполне приличная для такого объёма контента — 279 рублей в Steam.