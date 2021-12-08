Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поведали немного информации о разрушаемости в игре
Ничего серьёзного не ждите.
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Разрушаемость в видеоиграх уже давно служит в качестве одного из мерил её реалистичности и современности. В конце концов, именно разрушаемость — самая наглядная часть работы физического движка игры. Но в S.T.A.L.K.E.R. 2 в этом плане, по всей видимости, похвастать будет особо нечем: комьюнити-менеджер студии GSC Game World прокомментировал в официальном Discord серии вопрос о разрушаемости в новинке.

реклама

По словам представителя студии, в S.T.A.L.K.E.R. 2 нельзя разрушить крупные объекты вроде зданий, больших стен и тому подобного, но в то же время большинство мелких преград и предметов окружения — разрушаемы и даже простреливаются насквозь. Причём, чем лучше и мощнее оружие в руках персонажа, тем лучше эти объекты будут простреливаться и разрушаться.

Иными словами, никакой современной физики в новинке не будет: всё стандартно, и видим мы это уже не первый десяток лет.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl назначен на 28 апреля наступающего года на PC и Xbox Series.

#gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2 #s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Представитель GSC Game World прокомментировал информацию о внутриигровых покупках в S.T.A.L.K.E.R. 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока
90
Первые шаги после чистой установки Windows 10 и Windows 11 в 2021 году
33
Как избежать заражения вирусами, троянами и шифровальщиками в 2021 году — 8 простых правил
51
Собираем красивый стильный молодежный компьютер, за который не стыдно
49
Обзор и тестирование смартфона Honor 50
15
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 1
21
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4
11
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
9
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
38
О фейковых трансляциях на Youtube для выманивания криптовалюты
13

Сейчас обсуждают

Bernigan
14:29
Наверное судья, адвокаты, и вообще все, все, все получили хорошую долю с этого дела. Кем то честным трудом заработанные миллиарды, пойдут в руки тех кто нихуя не делает, потому в мире всё и плохо, кап...
Предполагаемый создатель биткоина выиграл судебный процесс на сумму 56 млрд долларов США
Александр Смехов
14:29
ну очень простое объяснение. покупка на западных площадках с международной доставкой - более сложный процесс (доступный не для всех), чем в том же ситилинке будь он неладен. я как то продавал в своё в...
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
Me4tatelI&gt;
14:28
если не одну вещь, то может быть немного выгодно даже с учетом пошлины риск что если что возвращать надо будет за свой счет
На протяжении последних 12 месяцев AMD непрерывно увеличивала долю на рынке ПК
Grotlon
14:28
Мы нацистов не одобряем.
На протяжении последних 12 месяцев AMD непрерывно увеличивала долю на рынке ПК
Михаил
14:27
Еще один больной. Давно кукушку лечил? Видимо хорошо ты упоролся на автомобиле в дерево. Так по жизни и будешь искать кого то? Эдик про таких как ты https://www.youtube.com/watch?v=GZNcjY86858&t=612s
AMD уверена, что в ближайшие несколько кварталов продолжит увеличивать долю на рынке графики
ЭдSenbonzakura
14:26
Оптерон почему ты за всех решил что денег нет?! Все развивается, все бегают -совместные предприятия, у пацанов глаза горят, у всех бизнес на уме....
AMD уверена, что в ближайшие несколько кварталов продолжит увеличивать долю на рынке графики
Александр Смехов
14:26
за все надо платить
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
Jurten Krieg
14:25
Переживёт тебя вполне, греча)
NVIDIA GeForce RTX 2060 12 ГБ показала хорошую производительность в играх и майнинге
Собака на Зене
14:25
Ты мне это из соседней палаты пишешь?
AMD уверена, что в ближайшие несколько кварталов продолжит увеличивать долю на рынке графики
Леди Яга
14:24
Даже кушать на на что, все на оплату кредитов уходит. Ясно - понятно )
Собираем красивый стильный молодежный компьютер, за который не стыдно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем