Ничего серьёзного не ждите.

Разрушаемость в видеоиграх уже давно служит в качестве одного из мерил её реалистичности и современности. В конце концов, именно разрушаемость — самая наглядная часть работы физического движка игры. Но в S.T.A.L.K.E.R. 2 в этом плане, по всей видимости, похвастать будет особо нечем: комьюнити-менеджер студии GSC Game World прокомментировал в официальном Discord серии вопрос о разрушаемости в новинке.

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По словам представителя студии, в S.T.A.L.K.E.R. 2 нельзя разрушить крупные объекты вроде зданий, больших стен и тому подобного, но в то же время большинство мелких преград и предметов окружения — разрушаемы и даже простреливаются насквозь. Причём, чем лучше и мощнее оружие в руках персонажа, тем лучше эти объекты будут простреливаться и разрушаться.

Иными словами, никакой современной физики в новинке не будет: всё стандартно, и видим мы это уже не первый десяток лет.

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Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl назначен на 28 апреля наступающего года на PC и Xbox Series.