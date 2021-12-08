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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Horizon Zero Dawn на PC добавили поддержку NVIDIA DLSS и AMD FSR
Тут лучше задать вопрос — почему только сейчас?
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Несмотря на то, что Horizon Zero Dawn добралась до персональных компьютеров ещё летом прошлого года, добавить в PC-версию проекта поддержку модных нынче технологий NVIDIA DLSS и AMD FSR разработчики почему-то удосужились только сейчас. Что ж возможно, лучше слишком поздно, чем вообще никогда: сегодня поддержка обеих технологий появилась в игре вместе с обновлением 1.11. При этом AMD FSR добавляется в качестве замены уже применявшейся в игре технологии AMD FidelityFX CAS.

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Вместе с тем в игру добавили соответствующие дополнительные параметры, исправили некоторые ещё оставшиеся недоработки и улучшили производительность проекта.

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В настоящее время разработчики из Guerilla вовсю трудятся над Horizon Forbidden West — продолжении живописных приключений Элой. Релиз Forbidden West запланирован на 18 февраля на PlayStation 4 и PlayStation 5.

#horizon zero dawn #guerilla games
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