Тут лучше задать вопрос — почему только сейчас?

Несмотря на то, что Horizon Zero Dawn добралась до персональных компьютеров ещё летом прошлого года, добавить в PC-версию проекта поддержку модных нынче технологий NVIDIA DLSS и AMD FSR разработчики почему-то удосужились только сейчас. Что ж возможно, лучше слишком поздно, чем вообще никогда: сегодня поддержка обеих технологий появилась в игре вместе с обновлением 1.11. При этом AMD FSR добавляется в качестве замены уже применявшейся в игре технологии AMD FidelityFX CAS.

реклама

Вместе с тем в игру добавили соответствующие дополнительные параметры, исправили некоторые ещё оставшиеся недоработки и улучшили производительность проекта.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

В настоящее время разработчики из Guerilla вовсю трудятся над Horizon Forbidden West — продолжении живописных приключений Элой. Релиз Forbidden West запланирован на 18 февраля на PlayStation 4 и PlayStation 5.