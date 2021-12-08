Релиз теперь не в середине декабря, а в середине февраля.

Три недели назад разработчики Star Wars The Old Republic из BioWare сообщили, что 14 декабря все фанаты проекта смогут пройти огромный аддон-расширение под многообещающим названием Legacy of the Sith. Но, как и следовало ожидать в игропроме 2021 года, планы в очередной раз пошли прахом: запуск «Наследия ситхов» в юбилейный год существования SWTOR не получится, и его пришлось отложить на два месяца — до 15 февраля.

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Как пишут разработчики, во время публичного тестирования они получили массу важнейших отзывов от сообщества и поняли, что на доведение дополнения до ума потребуется чуть больше времени, чем планировалось изначально. Здесь остаётся только принять решение разработчиков и поддержать их: слишком уж часто последнее время создатели игр торопятся, что чаще всего выходит им боком. Сам аддон вскоре вернётся на тестовые серверы, чтобы разработчики могли доделать его с учётом дополнительных пожеланий игроков.

An update regarding Legacy of the Sith from Project Director Keith Kanneg. https://t.co/IWyp6l6RwJ pic.twitter.com/SkmVjfsLMq — The Old Republic (@SWTOR) December 7, 2021

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Напомним, что по сюжету Legacy of the Sith нам предстоит посетить планету Манаан и раскрыть планы ситха-отступника Дарта Малгуса. Вместе с новой сюжетной линией ожидайте также усовершенствованную систему создания персонажа, новые высокоуровневые миссии и многое другое.