Бонусы и задания. Всё как обычно.

По случаю 30-летия студии Bungie разработчики выпустили специальное обновление для онлайн-шутера Destiny 2 и не менее специальный «Набор к 30-летию Bungie». Подробнее о внедрённых новинках можно прочитать на официальном сайте проекта.

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Итак, праздничное обновление добавляет в игру новое подземелье для трёх игроков по мотивам знаменитых пещер с добычей, которые когда-то располагались на Космодроме. У пользователей будет возможность заработать новый набор брони и узнать историю о жадности и муках, «ступая по пятам искателя приключений, обменявшего душу на сокровища». За прохождение подземелья можно получить легендарные единицы оружия: «Герой веков» «Матадор 64», «Эйаслуна» и «Взгляд на 1000 ярдов».

В комплекте с расширением также идёт особый набор заданий, за выполнение которых можно получить экзотическую ракетную установку «Гьяллархорн». Описание к заданию «Возвращение “Гьяллархорна”» выглядит так:

«Разблокируйте культовую ракетную установку, зарядите катализатор и овладейте силой, которая позволила этому экзотическому оружию выдержать испытание временем. Новая версия верна оригиналу, но теперь способна делиться снарядами «Волчья стая» со всеми участниками боевой группы».

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Подробности праздничного обновления также представлены в специальном трейлере.