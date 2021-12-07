По случаю 30-летия студии Bungie разработчики выпустили специальное обновление для онлайн-шутера Destiny 2 и не менее специальный «Набор к 30-летию Bungie». Подробнее о внедрённых новинках можно прочитать на официальном сайте проекта.
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Итак, праздничное обновление добавляет в игру новое подземелье для трёх игроков по мотивам знаменитых пещер с добычей, которые когда-то располагались на Космодроме. У пользователей будет возможность заработать новый набор брони и узнать историю о жадности и муках, «ступая по пятам искателя приключений, обменявшего душу на сокровища». За прохождение подземелья можно получить легендарные единицы оружия: «Герой веков» «Матадор 64», «Эйаслуна» и «Взгляд на 1000 ярдов».
В комплекте с расширением также идёт особый набор заданий, за выполнение которых можно получить экзотическую ракетную установку «Гьяллархорн». Описание к заданию «Возвращение “Гьяллархорна”» выглядит так:
«Разблокируйте культовую ракетную установку, зарядите катализатор и овладейте силой, которая позволила этому экзотическому оружию выдержать испытание временем. Новая версия верна оригиналу, но теперь способна делиться снарядами «Волчья стая» со всеми участниками боевой группы».
Подробности праздничного обновления также представлены в специальном трейлере.