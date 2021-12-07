Теперь и счастливые владельцы «карентгена» могут пройти игру.

Выпуск консолей текущего поколения (PS5 и Xbox Series), которые полтора года справедливо было называть «некстгеном», но сегодня — нет — поспособствовал активизации разработчиков игр, которые устремились выпускать под более современное консольное «железо» свои популярные и не очень проекты прошлых лет. С огромной задержкой пополнить когорту доступных на относительно новых консолях игр решили разработчики из Croteam со своим проектом Serious Sam 4.

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Помимо PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S игра также стала доступна по подписке Xbox Game Pass. Отметим, что перевыпущенный на консолях текущего поколения Serious Sam 4 доступен только в составе сборника Launch Bundle, в состав которого помимо четвёртой номерной части серии также входят её три предыдущие части вместе со всеми дополнениями. Вот такое замечательное предложение. За которое, правда, в PS Store придётся выложить 2 849 рублей, а в Xbox Store — $40.

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Отметим, что Serious Sam 4 вышла в сентябре прошлого года и получила довольно прохладный приём как от критиков, так и от простых игроков.