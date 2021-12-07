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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В списке несовместимых с Alder Lake игр осталось только три проекта
Denuvo, знаете ли.
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Компания Intel посчитала нужным обновить список игр, несовместимых с новейшими чипами Alder Lake из-за особенностей DRM-защиты. Перечень проектов сократился (что хорошо), но туда до сих пор входят ещё три игры. Среди них есть Assassin’s Creed Valhalla.

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Собственно, полный список проектов выглядит следующим образом:

  • Assassin’s Creed Valhalla;
  • Fernbus Simulator;
  • Madden NFL 22.

Данные проекты не работают на системах с предустановленными процессорами линейки Alder Lake как на Windows 10, так и 11. Представители Intel дали понять, что игры можно запустить, используя «обходной путь». Пользователям нужно включить в BIOS функцию «Legacy Game Compatibility Mode», а после загрузки системы на клавиатуре нужно нажать клавишу Scroll Lock.

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Если что, все три игры из списка до сих пор находятся под защитой DRM-системы Denuvo.

#intel #alder lake #denuvo
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