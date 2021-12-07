Хотя планировалось, что это случится до конца текущего года.

Хорошие новости для любителей стратегий: Expeditions Rome обзавелась точной датой выхода. Релиз проекта назначен на 20 января; таким образом, мы имеем дело с немного отложенным релизом, поскольку в последний раз авторы сообщали о планах по выпуску игры до конца текущего календарного года. Что ж, ничего страшного: лучше немного подождать, чем потом долго искоренять неприятное послевкусие от недоделанной игры.

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В Expeditions Rome нам в роли юного легата Римского Легиона предстоит весь мир (известный римлянам, естественно), попутно справляясь с политическими интрижками и многочисленными сопутствующими проблемами.

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Steam-страничка Expeditions Rome уже появилась, но оформить на ней предварительный заказ пока нельзя, так что неизвестно, во сколько THQ Nordic совместно с Logic Artists оценили «римскую» часть этой широко известной в узких кругах франшизы.