А вот до релиза решить их ну никак нельзя было, да, разработчики?

На прошлой неделе «выживач» Icarus от создателя DayZ Дина Холла поступил в продажу. Первые результаты продаж оказались вполне достойными, а количество одновременно присутствующих в Icarus пользователей даже перевалило за 50 тысяч. Впрочем, на этом положительные моменты заканчиваются: новинка оказалась очень слабой в плане оптимизации. И хотя никого сегодня это уже не удивляет — недоделки в игровой промышленности, увы, давно стали привычным явлением — но «онлайн» Icarus неизбежно просел.

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Ситуация критическая, и сотрудники студии RocketWerkz это осознают, поэтому сообщили о том, что будут оперативно решать проблемы с оптимизацией, стабильностью работы игровых серверов и исправлять допущенные ошибки.

Кроме того, Icarus получит и геймплейные нововведения, а именно — новые миссии, созданные с учётом пожеланий игроков.

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В настоящее время у Icarus всего 60 % положительных отзывов в Steam. Хотелось бы верить, что эта ситуация временная, поскольку идейно Icarus достаточно интересный проект, да и «выживачи» в целом — ходовой и любимый многими игровой жанр.