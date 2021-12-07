Интересненькое дельце. Частной компании теперь уволить ненужных работников спокойно нельзя.

На днях стало известно, что из студии Raven Software, поддерживающей популярную королевскую битву Call of Duty Warzone, увольняют около трети сотрудников отдела контроля качества (попросту говоря, тестировщиков). Всё бы ничего, но ситуация усугубляется тем, что Activision пообещала студии реструктуризацию, в рамках которой им наоборот собирались повысить жалование. В общем, то ли Activision что-то не то сказала, то ли сотрудники Raven неправильно истолковали послание издателя, но в итоге всё вылилось в скандал, а теперь — в забастовку.

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Как передаёт издание Bloomberg, в забастовке участвуют сотрудники отдела контроля качества при поддержке сотрудников некоторых других отделов. Все они считают, что увольнения из студии несправедливы, поскольку Call of Duty Warzone является коммерчески потрясающе успешным проектом, ежесуточно зарабатывающим миллионы долларов.

Бастующие утверждают, что Activision обещала им стабильную работу, а теперь они все чувствуют, что у них под ногами горит земля. Работать в таких условиях психологически неприятно, и делать этого разработчики, по всей видимости, не собираются. Бастующие выдвинули требование вернуть уволенных обратно на свои места, предложив им постоянные должности в Raven или других коллективах.

However, in light of recent events, there is no excuse for the company to lay off 30% of Raven's QA department while simultaneously making all Treyarch TEA's full time employees. — ABetterABK 💙 ABK Workers Alliance (@ABetterABK) December 6, 2021

Activision Blizzard прокомментировала ситуацию изданию Bloomberg, заявив, что в рамках реструктуризации около пятисот временных сотрудников войдут в постоянный штат внутренних студий издательства, однако двадцать работающих по контракту сотрудников всё же пришлось уволить.

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Строго говоря, не вполне понятно, зачем содержать огромный штат тестировщиков, если игры всё равно выходят некачественными, а реальными тестировщиками по итогу оказываются заплатившие за игру геймеры. Если рассуждать таким образом, то действия Activision вполне естественны.