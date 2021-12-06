Всё вокруг дорожает, но «радость» повышения заработной платы хотя бы на компенсирующий инфляцию уровень, не говоря уже о её реальном повышении, способны ощутить далеко не все винтики в глобальной экономической машине. Вот и в студии Raven Software, получившей известность благодаря своей кропотливой работе над королевской битвой Call of Duty Warzone, с распределением материальных благ наблюдаются проблемы.
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Как сообщают некоторые сотрудники Raven, владеющее студией издательство Activision в течение нескольких месяцев обещало им «реструктуризацию» выплат, в результате которых повысятся их заработные платы. Однако на практике оказалось, что около трети, или двенадцати сотрудников отдела контроля качества (тестировщиков) уже получили приглашения на собеседования с руководством, где их уведомляют о грядущем увольнении.
По словам сотрудников Raven, данные действия «уничтожают» студию, многие разработчики чувствуют себя преданными, а другие явно утратили энтузиазм, осознавая, что аналогичная участь может постигнуть и их.
Строго говоря, когда Activision заявляла о «реструктуризации», она не вдавалась в подробности, в результате чего сотрудники Raven Software уже сами нафантазировали себе грядущие события. Возможно, увольнение трети тестировщиков и взваливание их обязанностей на оставшиеся две трети с пропорциональным «перераспределением» заработной платы и было планом Activision, однако, учитывая популярность Warzone, существует вероятность, что сокращённый штат тестировщиков попросту перестанет справляться с объёмом работы.