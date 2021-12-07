Стремительно приближаются Новый год и Рождество, и разработчики игр стремятся соответствующим образом украсить свои творения. Не станет исключением и Forza Horizon 5, некоторыми подробностями грядущего обновления которой поделились разработчики из Playground Games.
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Итак, в ближайшее время в Forza Horizon 5 добавят две дюжины новых машин, включая довольно редкие экземпляры вроде
антикварной раритетной спортивной Maserati 8CTF. Также ожидается масса новых возможностей для кастомизации внешнего вида своих машин, а игровой мир преобразуется в честь скорого наступления нового года. Например, местный стадион превратится в большой каток, вдоль дорог можно будет встретить гирлянды, а в общественных местах появятся ёлки.
Всеобщий релиз Forza Horizon 5 состоялся 9 ноября. Проект стал самым успешным в истории франшизы, и не в последнюю очередь за это следует благодарить подписку Xbox Game Pass.