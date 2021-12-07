В своё время THQ Nordic совместно с Grimlore Games пообещали, что в конце этого года на всех платформах выпустят улучшенное издание SpellForce 3 с подзаголовком Reforced. Обещание удалось выполнить лишь частично: «усиленная» версия проекта пока добралась только до персональных компьютеров. Сопутствующий трейлер прилагается, ну а консольные версии увидят свет лишь восьмого марта. Если, конечно, не случится ещё одного переноса.
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В Reforced-издании SpellForce 3 игроков ждут расширенные древа навыков, более полные сюжетные линии, изменённая система крафтинга, улучшения в области управления, новый игровой контент вроде дополнительных режимов и карт, а также расширенная поддержка пользовательских модификаций.
Владельцы оригинальной SpellForce 3 получили обновление бесплатно.