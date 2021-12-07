В конце этой недели нас ждёт много анонсов новинок и свежих показов уже ранее представленных игр, и вот, во вторую когорту войдёт многообещающий ролевой боевик Steelrising от студии Spiders, известной своей работой над GreedFall. Несколько часов назад разработчики объявили, что привезут Steelrising на The Game Awards 2021: нас ждёт как минимум свежий трейлер проекта.
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Напоминаем, что действие Steelrising разворачивается в альтернативной версии Парижа XVIII века: ввиду бурного технологического прогресса во Франции стали повсюду применяться роботы-автоматоны. Французский король Людовик XVI использовал этих роботов, чтобы подавить зарождающееся восстание, а его супруга Мария-Антуанетта, не разделяющая радикальных взглядов супруга, задумала перейти на сторону восстания и использовать своего личного автоматона-гвардейца, чтобы свергнуть муженька.
Steelrising will reveal a new trailer during @thegameawards on December 9th!— Steelrising (@PlaySteelrising) December 6, 2021
Be sure not to miss it 👀#Steelrising #Spiders pic.twitter.com/ZTlbjnqlZy
Играть будем за этого самого автоматона по имени Эгида. Хотя сюжет звучит максимально абсурдно и нелогично, важно понимать, что главное — это всё же игровой процесс и его реализация. Остальное стерпится.
Релиз Steelrising только в июне следующего года.