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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Красоты «Кальдеры» в трейлере к скорому старту «тихоокеанского» сезона в Call of Duty Warzone
Кальдера — так новая игровая карта называется. И она симпатичная.
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Уже через каких-то три дня в Call of Duty Warzone произойдут масштабные и долгожданные изменения: «Верданск» станет прошлым, а «Кальдера» — настоящим. И чтобы напомнить о грядущих изменениях, сегодня разработчики проекта опубликовали соответствующий трейлер.

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Новый сезон называется Pacific, и вместе с его стартом соответствующий подзаголовок добавится после названия королевской битвы, превратив его в Call of Duty Warzone Pacific. Тихоокеанский сезон является частью совместной акции, приуроченной к состоявшемуся месяц назад релизу Call of Duty Vanguard. Быть может, сама Vanguard и стала одной из самых низкооценённых игр серии, но Warzone продолжает «тащить» франшизу на своём, без преувеличения, горбу.

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Старт для всех — 9 декабря. Для владельцев Vanguard — на день раньше, 8 декабря.

#activision #raven software #call of duty warzone
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