Уже через каких-то три дня в Call of Duty Warzone произойдут масштабные и долгожданные изменения: «Верданск» станет прошлым, а «Кальдера» — настоящим. И чтобы напомнить о грядущих изменениях, сегодня разработчики проекта опубликовали соответствующий трейлер.
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Новый сезон называется Pacific, и вместе с его стартом соответствующий подзаголовок добавится после названия королевской битвы, превратив его в Call of Duty Warzone Pacific. Тихоокеанский сезон является частью совместной акции, приуроченной к состоявшемуся месяц назад релизу Call of Duty Vanguard. Быть может, сама Vanguard и стала одной из самых низкооценённых игр серии, но Warzone продолжает «тащить» франшизу на своём, без преувеличения, горбу.
Старт для всех — 9 декабря. Для владельцев Vanguard — на день раньше, 8 декабря.