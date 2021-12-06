Интересно, а для этого в 2021 году правда надо устраивать почтовые рассылки сродни спаму?

Battlefield 2042 стала общепризнанным провалом: устрашающе низкие оценки, недовольство изменениями в игровом процессе, преследующие серию от игре к игре одни и те же баги и ошибки, сумбурность геймплея. Хотя продажи новинки очень даже впечатляющие, но данная ситуация, очевидно, не будет продолжаться долго. По такому поводу в DICE уже произошли масштабные преобразования, подробнее о которых можно почитать вот в этой нашей заметке, но бросать Battlefield 2042 нельзя, и вот, Electronic Arts решила поступить единственно верным образом и устроить «обратную связь» с сообществом.

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Так, отдельные игроки стали сообщать, что EA прислала им письмо-опрос с просьбой отметить различные аспекты игрового процесса Battlefield 2042. В частности, издательство интересуется, порекомендовали бы вы новинку своим друзьям, велика ли «токсичность» в игре, как обстоят дела с балансом, разрушаемостью окружения, системой специалистов, размерами полей боя и прочим.

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Пока трудно сказать, является данный опрос неким «дежурным» действием Electronic Arts или же по его результатам в Battlefield 2042 действительно произойдут необходимые изменения. Одно можно сказать точно: игровое сообщество зачастую и вправду лучше понимает, как должна выглядеть их любимая игра. Вот только инструментов воздействия на разработчиков у них чаще всего нет.