Для тех, кто в танке. Ну, вы понимаете.

На прошлой неделе компания Wargaming официально объявила (снабдив анонс атмосферным роликом), что амбассадором праздничного ивента «Новогоднее наступление 2022» в World of Tanks станет актёр Арнольд Шварценеггер.

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После публикации «лампового» видеоролика игрокам оставалось дождаться публикации регламента мероприятия со всеми правилами и полной информации по так называемым большим коробкам с бонусами. Всё это было представлено сегодня, поэтому оперативно делимся с вами информацией.

Большие коробки продаются во время «Новогоднего наступления» только за реальные деньги, но их покупка сулить получение множества полезных бонусов. Этот год не станет исключением, а набор всех «плюшек» получился хорошим (хоть и стандартным по схеме наполнения.

В новогодней большой коробке World of Tanks обязательно будет содержаться одна игрушка для украшения праздничного ангара и 250 золота. Все остальные бонусы могут выпасть только случайно — авторы впервые прописали на отдельной страничке сайте шансы выпадения для всех категорий предметов. А выпасть в этот раз дополнительно могут:

дни премиум-аккаунта (1, 3 или 7);

дополнительное количество золота (250, 500 или 1000);

серебро (100 или 500 тысяч кредитов);

премиум-танки VIII уровня (Bofors Tornvagn, Caliban, M-IV-Y, 122 TM, Skoda T 56);

премиум-танки II-V уровней (Pz.Kpfw. 35 R, Pz.Kpfw. M15, Matilda LVT, КВ-1 экранированный, M4-85);

новые 3D-стили на танки X уровня (всего шесть штук);

3D-стили на танки X уровня с прошлогоднего «Новогоднего наступления» (всего 5 штук).

Большие новогодние коробки вы можете приобрести с 9 декабря 9:00 (МСК) по 10 января 9:00 (МСК) — как в Премиум магазине, так и в игровом клиенте.

Регламент проведения «Новогоднего наступления 2022» подробно расписан на сайте World of Tanks, поэтому указывать все детали здесь не имеет никакого смысла. Но есть пара моментов, на которых можно заострить внимание.

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Так, анимированных моделек снегурочек в ангаре больше нет, разделение украшений ангара на уровни тоже было упразднено. У опытных «танкистов» такие нововведения стали поводом для недовольства, которое они сейчас активно выражают в соответствующих ветках форума игры.