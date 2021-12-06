Который почти на 50 % превосходит старый.

Похоже, ажиотаж перед скорым глобальным релизом крупного дополнения и вправду способен вызвать резкий скачок «онлайна» в Final Fantasy XIV. Согласно предоставленной порталом SteamDB статистике, вчера в четырнадцатой «Финалке» через Steam находились более 95 тысяч человек. На сегодняшний день это абсолютный рекорд проекта, причём новый показатель почти в полтора раза превосходит предыдущий рекорд — 67 тысяч игроков — достигнутый в июле этого года.

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Скачок объясняется достаточно просто: третьего декабря в Final Fantasy XIV стартовал ранний доступ к дополнению Endwalker. Как говорится, то ли ещё будет седьмого декабря — в день формального глобального выхода дополнения.

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Важно также помнить, что Steam — далеко не единственная площадка распространения Final Fantasy XIV; проект также доступен в PlayStation Store и посредством собственного загрузчика, так что его реальные статистические показатели значительно выше описанных в данной заметке.