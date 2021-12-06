Эмбарго на публикацию обзоров Halo Infinite спало сегодня, 6 декабря. Поэтому в Сети практически одномоментно появилось множество материалов от профильных изданий. Оценки из опубликованных рецензий собраны на агрегаторах рецензий Metacritic и Opencritic, мы сейчас возьмём для сравнения версии для консоли Xbox Series X, ведь именно на ней большинство рецензентов тестировало игру.
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Итак, на Metacritic у Halo Infinite есть 87 % рейтинга критиков на основании 69 рецензий. На агрегаторе рецензий Opencritic рейтинг ниже на один пункт, но там в расчёт идут обзоры для всех платформ.
Рецензентам понравились: открытый дизайн локаций, механика стрельбы, сама сюжетная кампания, добротный мультиплеер и внедрённая механика использования крюка-кошки.
А вот некоторое однообразие в дизайне окружения, слишком стандартная схема построения открытого мира и недостатки в системе прогресса мультиплеера (этот момент уже устраняют) стали причинами для недовольства критиков.
Halo Infinite выйдет на ПК и консолях Xbox уже 8 декабря.