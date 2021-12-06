Ремейк ролевой игры Diablo II получил крупное обновление на ПК и консолях. Апдейт с порядковым номером 2.3 исправил некоторые ранее найденные баги, добавил в проект улучшенный интерфейс и настройку сложности для одиночного режима.
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Свежий патч также добавил в игру поддержку технологии NVIDIA DLSS, её можно активировать в меню с настройками. По исправленным техническим ошибкам важно будет упомянуть, что апдейт правит проблемы со звуком и отображением предметов.
Из прочих изменений упоминания заслуживают следующие моменты:
- появился индикатор, показывающий, попал ли игрок по противнику в PvP;
- появился параметр Force Move, который заставит персонажа переместиться в нужную область на карте, минуя врагов;
- появился выбор уровня сложности во время локальной игры — его можно изменить через меню настроек;
- появилась настройка Quick Cast — она позволяет применять способности по нажатию горячих клавиш.
Sanctuary has been updated.— Diablo (@Diablo) December 2, 2021
Diablo II: Resurrected Patch 2.3 is now live. pic.twitter.com/nrz2Txgh8I
Также разработчики рассказали, что теперь питомцы, наёмники и призывы будут перемещаться к месторасположению персонажа в том случае, если они находятся далеко.
Diablo II: Resurrected доступна на ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch.