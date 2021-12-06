Может, через год доделанная игра получится.

Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Ремейк ролевой игры Diablo II получил крупное обновление на ПК и консолях. Апдейт с порядковым номером 2.3 исправил некоторые ранее найденные баги, добавил в проект улучшенный интерфейс и настройку сложности для одиночного режима.

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Свежий патч также добавил в игру поддержку технологии NVIDIA DLSS, её можно активировать в меню с настройками. По исправленным техническим ошибкам важно будет упомянуть, что апдейт правит проблемы со звуком и отображением предметов.

Из прочих изменений упоминания заслуживают следующие моменты:

появился индикатор, показывающий, попал ли игрок по противнику в PvP;

появился параметр Force Move, который заставит персонажа переместиться в нужную область на карте, минуя врагов;

появился выбор уровня сложности во время локальной игры — его можно изменить через меню настроек;

появилась настройка Quick Cast — она позволяет применять способности по нажатию горячих клавиш.

Sanctuary has been updated.



Diablo II: Resurrected Patch 2.3 is now live. pic.twitter.com/nrz2Txgh8I — Diablo (@Diablo) December 2, 2021

Также разработчики рассказали, что теперь питомцы, наёмники и призывы будут перемещаться к месторасположению персонажа в том случае, если они находятся далеко.

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Diablo II: Resurrected доступна на ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch.