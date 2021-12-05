Перевёртыш — в прямом смысле.

Будучи главным и, пожалуй, единственным источником дохода Epic Games, королевская битва Fortnite получает от разработчиков огромное количество разделённого на сезоны и главы контента. И вот, совсем скоро в игре стартует первый сезон третьей главы, а сегодня авторы опубликовали сопутствующий «обзорный» видеоролик.

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По сюжету, в мире Fortnite произошёл катаклизм, в результате которого остров, на котором разворачиваются действия игры, в буквальном смысле перевернулся на 180 градусов, открыв для игроков новые локации и затопив старые глубоко под водой. Именно поэтому новый сезон и окрестили «Переворот». Ожидайте новые биомы, массу новых видов оружия и предметов экипировки, и многое другое.

Вместе с оружием и локациями в третьей главе появятся два новых вида активностей: возможность обустроить лагерь для отдыха (и исцеления), в котором при желании можно будет спрятать до трёх предметов и иметь к ним доступ уже в следующем матче. Также появится механика получения или захвата короны: продуктивный игрок в следующем матче получит этот сияющий атрибут власти, при сохранении которого ему достанется эксклюзивная наградная эмоция. Сохранить корону будет непросто, ведь будучи «королём» каждый захочет вас уконтрапупить.

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Подробнее обо всех нововведениях первого третьей главы можно прочитать на официальном сайте Fortnite.