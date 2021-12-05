Будучи главным и, пожалуй, единственным источником дохода Epic Games, королевская битва Fortnite получает от разработчиков огромное количество разделённого на сезоны и главы контента. И вот, совсем скоро в игре стартует первый сезон третьей главы, а сегодня авторы опубликовали сопутствующий «обзорный» видеоролик.
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По сюжету, в мире Fortnite произошёл катаклизм, в результате которого остров, на котором разворачиваются действия игры, в буквальном смысле перевернулся на 180 градусов, открыв для игроков новые локации и затопив старые глубоко под водой. Именно поэтому новый сезон и окрестили «Переворот». Ожидайте новые биомы, массу новых видов оружия и предметов экипировки, и многое другое.
Вместе с оружием и локациями в третьей главе появятся два новых вида активностей: возможность обустроить лагерь для отдыха (и исцеления), в котором при желании можно будет спрятать до трёх предметов и иметь к ним доступ уже в следующем матче. Также появится механика получения или захвата короны: продуктивный игрок в следующем матче получит этот сияющий атрибут власти, при сохранении которого ему достанется эксклюзивная наградная эмоция. Сохранить корону будет непросто, ведь будучи «королём» каждый захочет вас уконтрапупить.
Подробнее обо всех нововведениях первого третьей главы можно прочитать на официальном сайте Fortnite.