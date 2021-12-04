У холдинга другие, более важные дела, да и показывать особо нечего.

Организатор, продюсер и ведущий церемонии The Game Awards Джефф Кили сообщил, что холдинга Activision Blizzard не будет среди участников мероприятия в этом году. Некоторые игры компании представлены в номинациях на премию, однако на этом всё «участие» холдинга в шоу и закончится.

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Судя по дальнейшим комментариям господина Кили, Activision Blizzard просто не пригласили на The Game Awards 2021 вследствие скандала, в который холдинг оказался втянут после обвинений в повсеместных домогательствах, притеснениях на рабочих местах и прочих деяниях, считающихся недопустимыми.

Как пишет Кили, в индустрии развлечений не место домогательствам, насилию, «харассменту» и иным «хищническим» практикам. В то же время The Game Awards, как считает Кили, может стать платформой для ускорения и вдохновления индустрии на перемены: если все будут работать сообща, то смогут создать инклюзивное окружение, в котором все чувствуют себя в безопасности и могут спокойно создавать замечательные игры.

Beyond its nominations, I can confirm that Activision|Blizzard will not be a part of this year’s #TheGameAwards — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 4, 2021

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В этом году The Game Awards пройдёт 10 декабря: начало — в 04:00 по московскому времени. Судя по объёму заявленных анонсов и показов, мероприятие продлится не менее двух часов.