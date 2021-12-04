Вернее, не совсем подарки, а, скорее, откуп от грехов.

Некоторое время назад, после того, как сборник Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition получил разгромные пользовательские оценки за все его проблемы, недоработки и отсутствие оптимизации, компания Rockstar пообещала довести проект до ума, а в качестве извинений решила бесплатно раздать всем владельцам сборника ремастеров оригинальные игры «трилогии». И вот, предложение активно с сегодняшнего дня и вплоть до первого июля следующего года.

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В качестве подарков владельцы сборника получат оригинальные версии Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas: все три игры будут добавлены в библиотеку Rockstar Games Launcher без каких бы то ни было дополнительных финансовых затрат со стороны игроков

Everyone who purchased the PC version of Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition from the Rockstar Store has now been delivered the classic versions of GTAIII, Vice City, and San Andreas in their Rockstar Games Launcher library at no additional cost. — Rockstar Games (@RockstarGames) December 3, 2021

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Стоит отметить, что Rockstar, в отличие от многих, полностью признала провал запуска сборника Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition, однако сложившаяся ситуация стала для компании неожиданностью. Видимо, слишком сильно доверяла подрядчикам из Grove Street Games, не проверила, и, как итог, сильно «попала». Что ж, пословицу «доверяй, но проверяй» придумали неглупые люди, и следовать ей никогда не помешает.