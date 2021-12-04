Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Подарки от Rockstar: владельцы ремастеров GTA The Trilogy получили оригинальные игры бесплатно
Вернее, не совсем подарки, а, скорее, откуп от грехов.
анонсы и реклама
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
ASUS 3060 Ti - смотри цену
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты

Некоторое время назад, после того, как сборник Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition получил разгромные пользовательские оценки за все его проблемы, недоработки и отсутствие оптимизации, компания Rockstar пообещала довести проект до ума, а в качестве извинений решила бесплатно раздать всем владельцам сборника ремастеров оригинальные игры «трилогии». И вот, предложение активно с сегодняшнего дня и вплоть до первого июля следующего года.

реклама

В качестве подарков владельцы сборника получат оригинальные версии Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas: все три игры будут добавлены в библиотеку Rockstar Games Launcher без каких бы то ни было дополнительных финансовых затрат со стороны игроков

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
3080 MSI Gaming кардинально дешевле в Регарде чем везде
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке

Стоит отметить, что Rockstar, в отличие от многих, полностью признала провал запуска сборника Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition, однако сложившаяся ситуация стала для компании неожиданностью. Видимо, слишком сильно доверяла подрядчикам из Grove Street Games, не проверила, и, как итог, сильно «попала». Что ж, пословицу «доверяй, но проверяй» придумали неглупые люди, и следовать ей никогда не помешает.

#rockstar games #grand theft auto the trilogy the definitive edition
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Похоже, ремастеры GTA The Trilogy для PC и консолей — это портированные мобильные версии
Свежее обновление GTA The Trilogy — The Definitive Edition повысило стабильность работы игр сборника
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

8 причин, по которым я отказался от онлайн-сервисов музыки и вернулся на Winamp в 2021 году
290
Делаем Windows 10 LTSC 2021 идеальной ОС — интегрируем Microsoft Store и UWP-приложения
22
Как Wargaming возможно испортили мой игровой аккаунт World of Tanks
69
Битва процессоров: Ryzen 5 3600 VS Core i5-10400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
32
Мои впечатления от игры Vietcong Fist Alpha
14
Деньги вперед: главные игры декабря 2021 года
7
Section 8 и Section 8 Prejudice: краткий обзор
2

Сейчас обсуждают

Karely Coleman
14:09
к стене!
Новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко — сын первого заместителя главы администрации президента РФ
Камень Куст
14:09
Танкисты они как американцы которых инопланетяне воруют, каждому второму есть что сказать по теме, но ни у одного из миллионов людей нету железобетонных доказательств. Но тема хорошая всегда можно под...
Как Wargaming возможно испортили мой игровой аккаунт World of Tanks
The Loopa
14:09
Каклы такое только во сне видали
Новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко — сын первого заместителя главы администрации президента РФ
Karely Coleman
14:09
не может, если ты хоть способен считать. Но ты вряд ли. Хохол же
Новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко — сын первого заместителя главы администрации президента РФ
DonCarleone
14:09
Откупаем дно
Курс Биткоина упал на 10 000 долларов, а Илон Маск советует покупать криптовалюту
MerkaVa
14:07
В Москве он стоит 27000. В чём проблема?
Американские магазины начали снижать цены на процессоры Ryzen 5000 – Ryzen 7 5800Х подешевел на $120
Чувак
14:06
Для теста использовалась память DDR 3200 CL22 (!!!). Лишь бы амудэ победил xDDD
Core i9-12900K оказался на 30% медленнее Ryzen 9 5950Х на DDR4-3200 в игровых тестах Puget Systems
Зю
14:04
Это ещё реальных тестов не появилось. Там и до 5600Х скатится
Core i9-12900K оказался на 30% медленнее Ryzen 9 5950Х на DDR4-3200 в игровых тестах Puget Systems
omoikane
14:03
Ты просто истеришь как фанатик. Ты не выложил не опровержений ничего. И придумал сам какие "проблемы" хотя на них никто не указывал, и до сих пор тупишь и не понимаешь этого :D Вот у тебя зерна истины...
Core i9-12900K оказался на 30% медленнее Ryzen 9 5950Х на DDR4-3200 в игровых тестах Puget Systems
Зю
14:02
Курс Биткоина упал на 10 000 долларов, а Илон Маск советует покупать криптовалюту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем