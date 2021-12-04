И релиз, якобы, уже не так далеко.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Без слухов жить скучно, на пустом месте они, как известно, не появляются, а в случае с игровой индустрией вероятность их правдивости достаточно высока. Сегодня очередь снова дошла до грядущей BioShock, формальный анонс которой состоялся два года назад. Свежей порцией информации поделился экс-редактор издания IGN Колин Мориарти.

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Если верить информации Мориарти, а не верить ей оснований пока нет, то новая BioShock отправит игроков в 1960-е в вымышленный построенный в Антарктике город под, безусловно, очень оригинальным названием Борей. Разработчикам из студии Cloud Chamber обеспечили полную свободу творчества, рассчитывая, что новинка не уступит, а, быть может, даже превзойдёт созданных под руководством Кена Левина предшественниц. Сюжетно проект будет в той или иной степени связан с предыдущими частями серии

При этом разработка уже почти добралась до завершающих этапов — релиз, по сведениям журналиста, запланирован на следующий год.

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Напомним, что несколько дней назад касательно новой BioShock уже поступали любопытные слухи, из которых следовало, что действие новинки развернётся сразу в двух городах-близнецах, следующих абсолютно разным идеологиям и, как следствие, находящихся в состоянии постоянного конфликта, в том числе вооружённого. К сожалению, пока невозможно сказать, являются ли данные слухи взаимоисключающими — сведений слишком мало, а те, что имеются, размыты.