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Новости Software Игнатий Колыско
Ролевой экшен Titan Quest получил четвёртое дополнение — Eternal Embers
Оно уже поступило в продажу.
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Ролевой экшен Titan Quest получил новое дополнение — Eternal Embers. Это уже четвёртый по счёту DLC для проекта, в его сюжетную линию входит четыре акта и 15 дополнительных заданий. Разработчики предупреждают, что пройти их можно только на легендарном уровне сложности.

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В Eternal Embers игроки отправятся на земли мистических существ Дальнего Востока. Легендарные существа из азиатской мифологии, такие как Нефритовый император, Десять Солнц и Король-дракон Четырёх морей, станут частью общего сюжета. Для дополнения сделано более 30 различных типов врагов и боссов, а в их арсенале появятся новые умения.

Разумеется, есть в Eternal Embers и другой контент: новое оружие и снаряжение, реликвии, типы зелий и даже дополнительные режимы игры.

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В Steam представленный DLC будут продавать за 649 рублей, но до 10 декабря его можно купить со скидкой 10 % за 584 рубля. Напомним, до настоящего момента у Titan Quest есть три дополнения: Immortal Throne, Ragnarok и Atlantis.

#thq nordic #titan quest #digital arrow #eternal embers
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Асики от битмейн все еще не вышли. Те что на 2000мх заявлены дают по 1500-1600 по факту по отзывам первых получивших. Что сильно ниже заявленного и учитывая их конскую цену
Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия
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